Çankaya'da 'acil yardım hattı' protokolü

Çankaya Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında şiddet mağdurlarına destek vermek amacıyla, Acil Yardım Hattı Protokolü imzalandı.



Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan, kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetlere öncelik veren Çankaya Belediyesi "Acil Yardım Hattı Protokolü imzaladı.



Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Toplantı Salonu'nda, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile Belediye Başkanı Alper Taşdelen arasında imza altına alınan Acil Yardım Protokolü ile şiddete, istismara maruz kalanlar hukuki ve psikolojik destek alacak.



"Kınamak yetmez"



Kadın cinayetlerini çocuk istismarlarını kınamakla yetinilemeyeceğini vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kadın cinayetlerini, çocuk istismarlarını kınamakla hiç kimse yüreğini soğutamaz. Bu konuda önleyici tedbirler aldığımız zaman yüreğimiz soğur. Bugün imzaladığımız protokolle çok daha işlevsel ve nitelikli hizmetler verebilmeyi amaçlıyoruz. Belediyemizin koruyucu ve önleyici sosyal destek hizmetlerinde bölgesel önceliklerini belirleyerek, şiddet ve istismar vakalarının gerçekleşmeden önlenmesine yönelik hizmetlerin geliştirilmesine olanak sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de, 'Acil Yardım Hattı Protokolünün Avrupa ödüllü olduğunu belirterek, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e protokol işbirliği için teşekkür etti.



Acil yardım talebi herkese açık



Protokol kapsamında, şiddet ve istismarla mücadelede hukuki, psikolojik destek ve danışmanlık ihtiyacı duyan herkes 0(212) 656 96 96 - 0(549) 656 96 96 numaralı telefonları aramaları halinde, sosyal destek uzmanlarına yönlendirilecek.



Hangi bölgelerde ne oranda vaka yaşandığının da istatistiki veriler haline getirileceği protokol ile koruyucu, önleyici hizmetler geliştirebilecek. - ANKARA