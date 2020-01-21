Çankaya'da asansör denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Çankaya'da asansör denetimleri sürüyor

6 saat önce

Çankaya Belediyesi can güvenliği açısından yüksek risk taşıyan asansörlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çankaya'da asansör denetimleri sürüyor, System.String[]

Çankaya Belediyesi can güvenliği açısından yüksek risk taşıyan asansörlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Belediye, 2019 yılı içinde 20 bin 878 asansör denetimi gerçekleştirirken, 263 asansörü riskli bularak mühürledi.


Çankaya Belediyesi 2019 yılı içinde 20 bin 878 asansör denetimi gerçekleştirdi, 263 asansörü riskli bularak mühürledi.


2019 yılı içinde 20 bin 878 asansör denetimi yapan Çankaya Belediyesi, yapılan denetimlerde 7 bin 815 asansöre kırımızı, bin 589 asansöre sarı, 7 bin 167 asansöre mavi ve 4 bin 307 asansöre yeşil etiket verdi. Kusurlu bulunan 263 asansör ise mühürlendi. Belediye yetkililerince apartman yönetimlerinin asansör güvenliği konusunda gereken duyarlılığı göstermesi çağrısı yapıldı.


Çankaya Belediyesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği'ne göre asansör denetimlerini sürdürüyor.


İlgili yönetmelik çerçevesinde İmar Müdürlüğü bünyesinde Asansör Koordinasyon Birimi kuran belediye, asansör denetimlerini Makine Mühendisleri Odası ile işbirliği içinde yürütüyor. Yapılan denetimlerde asansörlerin durumu, kırmızı (kullanılamaz), sarı (güvensiz), mavi (hafif kusurlu) ya da yeşil (güvenli) etiket yapıştırılarak belirtiliyor. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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