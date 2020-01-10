Çankaya'da asansörler emin ellerde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya'da asansörler emin ellerde - Son Dakika

Çankaya'da asansörler emin ellerde

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi ile ilçe sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması amacıyla protokol yeniledi.

Çankaya'da asansörler emin ellerde, System.String[]

Çankaya Belediyesi, Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi ile ilçe sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması amacıyla protokol yeniledi. Protokol kapsamında Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi, 4 yıl boyunca ilçedeki asansörlerin periyodik kontrolünü yapacak.


Yenilenen sözleşmeyle 4 yıl sürecek protokole Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Sadettin Özkalender imza attı. Protokolle 4 Mayıs 2018 tarihli 30411 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği"nin gerektirdiği koşullar makine mühendisleri tarafından uygulanacak. Asansörlerin güvenli ve uygun çalışıp çalışmadığını tespit etmek amacıyla periyodik kontrolleri yapılarak kontrol sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemler alınacak.


Çankaya sınırlarında bulunan asansörlerin daha önce olduğu gibi yine uzmanlar tarafından kontrollerinin yapılacağını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Vatandaşların can ve mal güvenliğinden taviz vermemek adına yetkili kuruluş olan Makine Mühendisleri Odası ile protokolümüzü yeniliyoruz. Yenilediğimiz bu protokol ile vatandaşlarımızın asansörler nedeniyle sıkıntı yaşamamalarını sağlamanın yanı sıra aynı zamanda onların can ve mal güvenliğinin korunması için gerekli önlemleri almış oluyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği bizim için her şeyden önemlidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Makine Mühendisleri Odası, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak
Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
18:38 Denizli merkezli usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı - Son Dakika
18:37 Şanlıurfa terör örgütünden kurtarılan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı - Son Dakika
18:37 Tekirdağ'da yanan tarihi konak, yeniden inşa edilecek - Son Dakika
18:36 İstanbul'da bu yılın ilk ay tutulması - Son Dakika
18:36 Antalya'da 3 yaban keçisini vuran 5 kişiye 76 bin lira ceza - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 18:40:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankaya'da asansörler emin ellerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]