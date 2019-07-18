Son Dakika Haberleri: Çankaya'dan kadın gücüyle dirençli kentler
Son Dakika Güncel Haber

Çankaya'dan kadın gücüyle dirençli kentler

3 saat önce

Çankaya Belediyesinin Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Almanya'nın Frankfurt Belediyesi ile birlite yürüttüğü "Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi" ilk meyvesini verdi.

Çankaya'dan kadın gücüyle dirençli kentler, System.String[]
Çankaya Belediyesinin Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Almanya'nın Frankfurt Belediyesi ile birlite yürüttüğü "Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi" ilk meyvesini verdi.

Çankaya Belediyesinin Frankfurt Belediyesi ile yürüttüğü "Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi", iklim üzerine çalışmalar yapan 3 güçlü kadının katıldığı panelle taçlandı. Kadın ve çevre sorunlarına yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen proje

kapsamında iklim dostu kadınlar eliyle daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Çankaya oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, iklim üzerine çalışmalar yürüten yazar Buket Uzuner, kadın çalışmaları uzmanı, çevre ve siyaset bilimci Dr. Nuran Talu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan'ı Mülkiye Kültür Merkezinde düzenlenen panelde Çankayalılarla buluşturdu. Cinsiyete duyarlı bir iklim eylemi için farkındalık oluşturmak ve katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliğini iklim politikalarına ve projelere dahil etme kapasitesinin geliştirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında deneyimlerini paylaşan konuşmacılar, yerel yönetimlere çok işin düştüğü bu konuda Çankaya Belediyesinin duyarlılığının büyük önem taşıdığını paylaştılar.

"Kadınları Güçlendirerek İklim Değişikliğine Dirençli Bir Kent Oluşturmak" başlıklı projenin çevre, enerji ve iklim değişikliği konusuna kadın bakış açısı üzerinden bir yaklaşımla eğilmeyi hedeflediğini belirten Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, proje ortaklarının Kadın Muhtarlar Derneği ve Doğa Koruma Merkezi olduğunu, Frankfurt Belediyesi ile de işbirliğinde olduklarını söyledi. Dünyada büyük bir sorun olan iklim değişikliği ile mücadelede kadınların yerel hizmetlere katılımının artırılması ve bu süreçte kadın temsilinin güçlendirilmesinin ana hedefleri olduğunu kaydeden Güner, Çankaya Belediyesinin yerel yaşamda kadın-erkek eşitliği konusunda önemli çalışmalara imza attığının da altını çizdi.

Yoğun bir katılımın olduğu panelde yerel politikacılar ile kadın kuruluşları ve gruplarının temsilcileri arasında bir politika diyaloğu ve bilgi alışverişinin yapılmasının önemine değinildi. Panelde, kentte sağlıklı mekanlar ve yaşanabilir çevreyi tesis etmek ve sürdürmek için çözüm yolları ve neler yapılabileceği konuları ele alındı. - ANKARA
Frankfurt, Almanya, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı! Kadın hırsız girdiği iş yerine tuvaletini yaptı! Manken Selda Car, hamileyken çekildiği çıplak fotoğrafını paylaştı Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadını "şizofrenim" bahanesi de kurtaramadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:05:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya'dan kadın gücüyle dirençli kentler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]