Son Dakika Haberleri: Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (7)
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Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (7)

35 dakika önce

VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün meydana gelen depremlerin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirdi.

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (7), System.String[]

VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün meydana gelen depremlerin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirdi. İlçe halkı sokaklara kurdukları çadırlarda ya da araçlarında sabahladı. Vatandaşlar, yaktıkları ateşlerin başında ısındı.
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçede vatandaşları ziyaret etti. AFAD tarafından ilçeye 100 çadırın gönderildiğini söyleyen Sopacı, "Sabahki depremler sonrası vatandaşımızın yaşantıları normale dönmüştü, ancak akşam saatlerinde meydana gelen depremlerden sonra bu sükunet bozuldu. Vatandaşlarımız şu an endişe içerisinde. Evlerinin önünde ateş yakarak, çadırlarda, otomobil içerisinde geceyi geçirdi" dedi.
Sosyal medyada depremle ilgili yanlış bilgilerin yer aldığını aktaran Sopacı, şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada da çarpıtılmış haberler görüyoruz. Şiddetli deprem olacağı hakkında aslı olmayan haberlerin yayılıyor. Asla bu tür açıklamalara itibar etmeyelim, bizim böyle bir açıklamamız yok. AFAD tarafından böyle bir açıklama yok. Şu anki depremler ilk depremin artçı sarsıntıları. Vatandaşlarımızı sükunete davet ediyoruz."
Sokakta kurduğu çadırda geçeyi geçiren, Ali Osman Yılmaz, "Depremden korkumuzdan ben çadırda yatıyorum hanımım da arabada yatıyor" diye konuştu.
Depremin ardından panikle eden çıktığını aktaran Emrah Özışık, "Sabahtan beri deprem oluyor. Uyuyorduk, evdeydik panikle dışarı çıktık. Tedirgin olduk eve girmedik gün boyu devam etti ve hala dışardayız" şeklinde konuştu.
Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (ÇERKEŞ),

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Çankırı, Çerkeş, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:04 Kaynak: DHA
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