Çankırı'da 1 köy daha karantina altına alındı - Son Dakika

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray köyü korona virüs ile mücadele kapsamında karantinaya alındı.

Ülke genelinde artışa geçen korona virüs vakaları dolayısıyla Çankırı'da köyler peş peşe karantina altına alınmaya başlanıldı.

Ilgaz Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ilgaz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 11 sayılı kararı ile korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla 29.03.2021 tarihinden itibaren ilçemize bağlı Yuvasaray köyünde Covid-19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 11: 00 itibari ile 10 gün süre ile karantinaya alınmasına 10 gün sonra toplanacak kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde Yuvasaray köyüne giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI