Çankırı\'da 45 Aranan Şahıs Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde suçlardan aranan 45 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Ocak- 1 Şubat tarihlerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 45 şahıs ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i tutuklandı. Ayrıca, 3 narkotik, 2 kaçakçılık operasyonunda 11 şahıs hakkında işlem tesis edilip yapılan operasyon ve denetimlerde 0,40 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hapı, 26,69 gram sentetik kannabinoid, 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 214 adet tabanca fişeği ve 48 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 93 araç trafikten men edilirken bin 297 araç sürücüsüne, toplamda 4 milyon 700 bin 790 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI