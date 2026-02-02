Çankırı'da 45 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Çankırı'da 45 Aranan Şahıs Yakalandı

02.02.2026 18:56
Çankırı'da yapılan operasyonda 45 aranan şahıs ve 5 düzensiz göçmen yakalandı, çeşitli silahlar ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde suçlardan aranan 45 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Ocak- 1 Şubat tarihlerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 45 şahıs ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i tutuklandı. Ayrıca, 3 narkotik, 2 kaçakçılık operasyonunda 11 şahıs hakkında işlem tesis edilip yapılan operasyon ve denetimlerde 0,40 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hapı, 26,69 gram sentetik kannabinoid, 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 214 adet tabanca fişeği ve 48 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 93 araç trafikten men edilirken bin 297 araç sürücüsüne, toplamda 4 milyon 700 bin 790 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

