Çankırı'da Dezavantajlı Bireyler İçin İki Proje

19.01.2026 17:16
Çankırı'da dezavantajlı bireyler ve özel gereksinimli çocuklar için toplam 19 milyon liralık projeler hayata geçiyor.

Çankırı'da dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmesi ve özel gereksinimli çocuklara nitelikli hizmet sunması hedeflenen toplam 19 milyon liralık bütçeli iki proje hayata geçirileceği bildirildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUZKA) yapılan açıklamada, 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında KUZKA tarafından sağlanacak destekle hayata geçirilecek, toplam 19 milyon lira büyüklüğündeki Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün "Dezavantajlı Bireylerle Sera ve Uygulama Kafesi" ile Şabanözü Belediyesi'nin "Şabanözü Engelsiz Yaşam Merkezi" projelerinin sözleşmelerinin imzalandığı belirtildi.

Projeler ile Çankırı'da sosyal kapsayıcılığın, istihdamın ve yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada,

"KUZKA desteğiyle, Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından toplam bütçesi 7 Milyon lira olan 'Dezavantajlı Bireylerle Sera ve Uygulama Kafesi' projesi kapsamında, huzurevi kampüsünde sera ve uygulama kafeteryası kurulacak. Dezavantajlı bireylerin üretime katılımını, sosyal entegrasyonlarını, mesleki becerilerini ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, serada topraklı tarım yöntemiyle sebze, meyve ve kültür mantarı üretimi yapılacak. Üretilen ürünler uygulama kafeteryasında halkın erişimine açık biçimde satışa sunulacak. Proje ile engelli bireylerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, özgüven kazanmaları ve ekonomik hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. 18 ay sürecek proje kapsamında 4 bin dezavantajlı bireyin rehabilitasyonu, 8 bin kişinin faaliyetlerden yararlanması ve engelli bireylerin istihdam edilmesi hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Şabanözü Belediyesi tarafından KUZKA desteğiyle hayata geçirilmesi planlanan 12 milyon liralık bütçeli Şabanözü Engelsiz Yaşam Merkezi projesinin de özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri için kapsamlı bir merkez olarak hizmet vereceği ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Merkezde, engellilere yönelik, özel eğitim derslikleri, terapi ve duyusal entegrasyon alanları ile aile danışmanlığı birimleri yer alacak. Ayrıca çocukların sosyal ve bireysel gelişimlerinidesteklemek amacıyla, el sanatları, müzik, resim ve spor gibi alanlarda atölyeler bulunacak.Proje ile engelli bireylerin eğitiminin yanı sıra ailelere de danışmanlık hizmetleriyle bütüncül bir yaklaşım sunulması hedefleniyor. Çankırı'da sosyal dönüşüme yönelik hayata geçirilecek iki projenin, TR82 Bölgesi'nde sosyal yaşamı güçlendirmenin yanı sıra dezavantajlı bireylerin üretken ve bağımsız bir yaşam sürmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor."

Kaynak: AA

