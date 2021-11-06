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Çankırı'da göçmenler hakkındaki yanlış bilgilerle ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Çankırı'da göçmenler hakkındaki yanlış bilgilerle ilgili bilgilendirme yapıldı

06.11.2021 12:43
Çankırı'da göçmenler hakkındaki yanlış bilgilerle ilgili bilgilendirme yapıldı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yabancılara ev verildiği, maaş aldıkları, üniversitelere ücretsiz girdikleri gibi konuların doğru olmadığını belirtti.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yabancılara ev verildiği, maaş aldıkları, üniversitelere ücretsiz girdikleri gibi konuların doğru olmadığını belirtti.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez mahalle ve köy muhtarlarına göçmenlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Vali Abdullah Ayaz, göç konusunun siyasi bir konu olmadığını ifade etti.

Göç konusunda 5 yıl çalıştığını, göçmenlerle mülakat yaptığını anlatan Ayaz, " Afganistan'ı, Bangladeş'i, Suriye'yi görmüş birisi olarak ifade ediyorum, göç konusu daha doğru platformlarda tartışılmalı. Göç konusuyla ilgili ülkemizde yapılacak eleştiriler olabilir ama bu, insani bir durum. Suriyelilerle ilgili zaman zaman sosyal medyada paylaşılan konuların neredeyse hepsi yalan, yanlış veya eksik. Yabancılara ev verildiği, maaş aldıkları, üniversitelere ücretsiz girdikleri gibi konular doğru değil. Suriyelilere kimse ev veya maaş vermiyor. Suriyelilerin aldığı bir para var ancak o para da Avrupa tarafından sağlanıyor ve sadece Kızılay kartı olanlara veriliyor." ifadelerini kullandı.

Göçün insanlar için en son seçenek olduğuna dikkati çeken Ayaz, şunları kaydetti:

"Bu durumdaki insanlara da destek olmak gerekiyor. Bu insani bir meseledir. Göç durumu dünyanın her yerinde yaşanıyor. Sadece ülkemizde değil. Göçün yönetimi, kontrolü zor bir iş. Suriye krizinin başından beri en büyük teşekkürü hak eden bizim vatandaşımız. Başka hiçbir millet bu kadar hoşgörülü olamazdı. Milletimize minnettarız bunun için. İnşallah Suriye yine eski günlerine kavuşur ve Suriyeliler evlerine yurtlarına döner. Bu süreçte de gayemiz bir sıkıntı olmadan bu insanların barınmaları."

Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürü Yusuf Keten yapılacak sunumla ilgili bilgi verdi. Sunumu gerçekleştiren İl Göç İdaresi uzmanlarından Murat Bekmezci, kentteki göçmen, mülteci sayıları, barınma durumları ve diğer konularla ilgili bilgi aktardı.

Afganistan, Çankırı, Suriye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da göçmenler hakkındaki yanlış bilgilerle ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da göçmenler hakkındaki yanlış bilgilerle ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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