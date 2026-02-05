Çankırı'da İçme Suyu İçin Sondaj Çalışmaları

Çankırı'da içme suyu sorununa karşı yer altı su kaynaklarını devreye sokmak için 13 noktada sondaj çalışması yapılacak.

İl merkezi ile bazı ilçe ve köylerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesinin yüzde 10'a gerilemesinin ardından Çankırı Belediyesi, içme suyuna alternatif çözümler için çalışma başlattı.

Bu kapsamda il genelinde belirlenen 13 noktada su arayışı için sondaj çalışması gerçekleştirilecek.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere, ilk sondajın Aksu Mahallesi Yeniceköy mevkisinde yapıldığını söyledi.

Geçmiş yıllarda kullanılan ancak zamanla atıl kalan yer altı su kaynaklarının yeniden aktif hale getirileceğini belirten Esen, kente ilave su kaynağı kazandırmak için yoğun çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Alternatif su kaynakları çalışmasının iki etap halinde planlandığını anlatan Esen, şunları kaydetti:

"Birinci etapta su tasarrufu bilincini artırmaya yönelik kapsamlı bir farkındalık süreci başlatılacak. Okullardan başlayacak bilgilendirme çalışmaları, kamu kurumları, sivil kuruluşlar ve aileleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. İkinci etapta ise sondaj çalışmaları hız kazanacak. Aksu Mahallesi Yeniceköy, Kirazlıdere ve Kesonkuyu mevkileri ile Ayan köyü Deliklikaya Mahallesi ve Korgun kuyuları başta olmak üzere mevcut olanlar ve yeni açılacak kuyularda yer altı su kaynakları araştırılacak."