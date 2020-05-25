Çankırı'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çakırbağ köyünde 4 gün önce ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Ramazan Kaparkaya'dan haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirmiş, bölgede köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlatılmıştı.

Eğitimli köpeğin de kullanıldığı çalışmalarda henüz Kaparkaya'ya ait ize rastlanamadı.

Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan Ramazan Kaparkaya'ya (45) ulaşmak için Samsun 'dan gelen AFAD arama timinin de desteğiyle çalışmalar sürüyor.

Çankırı 'da 4 gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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