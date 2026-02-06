Çankırı'da öğretmen ve öğrencilerden deprem farkındalığı etkinliği - Son Dakika
Çankırı'da öğretmen ve öğrencilerden deprem farkındalığı etkinliği

06.02.2026 18:52
Çankırı'da Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerince Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri anmak ve deprem bilinci oluşturmak amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

MEB AKUB ekibi öncülüğünde gönüllü öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla kentin giriş ve çıkış noktasında sürücülere çorba ve simit ikramında bulunuldu, deprem farkındalığı ile ilgili broşür dağıtıldı.

Gönüllü öğretmenler tarafından sürücülere deprem hakkında bilgi de verildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar, AA muhabirine, "asrın felaketi"nin yıl dönümü nedeniyle 6 Şubat'ı unutturmamak ve deprem şehitlerini anmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

MEB AKUB ekibinin afetlerde müdahale ekiplerine destek vermek amacıyla gönüllü öğretmen ve personelden oluşturulmuş bir ekip olduğunu belirten Kırkpınar, "Bizim de ilimiz genelinde 52 öğretmen ve personelimizden oluşmuş MEB AKUB ekibimiz var. Ekibimize bağlı 10 lisemizden 128 gönüllü öğrencimizle oluşturduğumuz MEB GENÇ AKUB ekibimiz de var." dedi.

Depremlerle ilgili farkındalığı artırmak için etkinlik düzenlediklerini dile getiren Kırkpınar, "Öğrencilerimiz Çankırı'mıza özgü Keloğlan çorbası ve Keloğlan simidi ile depremle ilgili bilgilendirme broşürleri sürücülerimize veriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Çankırı'da öğretmen ve öğrencilerden deprem farkındalığı etkinliği
