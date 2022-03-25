ÇANKIRI'DA TOPRAK KAYMASI: 6 EV TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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ÇANKIRI'DA TOPRAK KAYMASI: 6 EV TAHLİYE EDİLDİ

25.03.2022 20:05

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, toprak kayması nedeniyle bir araç garajı yıkıldı.

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, toprak kayması nedeniyle bir araç garajı yıkıldı. Bölgede risk altındaki 6 ev tahliye edildi.

Akhasan köyünde, Turan Ç.'nin yazlık olarak kullandığı evin bulunduğu alanda, gündüz saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Kayan zemin nedeniyle evin bitişiğindeki araç garajı yıkıldı. Boş olan evin duvarlarında da derin yarıklar oluştu.

Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, olay yerine sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan incelemede 3'ü aktif olarak kullanılan 6 evin daha risk altında olduğu tespit edildi. Evlerdekiler tahliye edilirken, bölgedeki inceleme sürdürülüyor. (DHA)

ÇANKIRI'DA TOPRAK KAYMASI: 6 EV TAHLİYE EDİLDİ
ÇANKIRI'DA TOPRAK KAYMASI: 6 EV TAHLİYE EDİLDİ
ÇANKIRI'DA TOPRAK KAYMASI: 6 EV TAHLİYE EDİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANKIRI'DA TOPRAK KAYMASI: 6 EV TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANKIRI'DA TOPRAK KAYMASI: 6 EV TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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