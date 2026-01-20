Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 74.830

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 830 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 74 bin 830 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,1'ini otomobil, yüzde 23,5'ini traktör, yüzde 22,0'sini motosiklet, yüzde 13,1'ini kamyonet, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Çankırı'da Aralık ayında 369 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 369 adet taşıt içinde otomobil yüzde 40,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 35,5 ile motosiklet, yüzde 12,7 ile kamyonet ve yüzde 8,1 ile traktör takip etti.

Öte yandan, Çankırı'da Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 1 adet arttı. - ÇANKIRI