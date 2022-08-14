Balçıkla kaplanan yolda iki otomobil birbirine girdi: 5 yaralı - Son Dakika
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Balçıkla kaplanan yolda iki otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

14.08.2022 03:02
Balçıkla kaplanan yolda iki otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

Çankırı'da yağan yağmur sonrası balçıkla kaplanan yolda çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Çankırı'da yağan yağmur sonrası balçıkla kaplanan yolda çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı Ankara karayolu Karaşık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 58 ADK 938 plakalı otomobil sağanak yağış sonrası yolu kaplayan balçık sebebiyle kaza yapmamak için yavaşladı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yavaşlayan otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri yolda ihtimal kazaların yaşanmasını önlemek için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, yoldaki balcığı temizlemek için yolda çalışma başlattı. - ÇANKIRI

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Kaynak: İHA

Çankırı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balçıkla kaplanan yolda iki otomobil birbirine girdi: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balçıkla kaplanan yolda iki otomobil birbirine girdi: 5 yaralı - Son Dakika
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