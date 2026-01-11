Çankırı'da Yenilenebilir Enerji Alanı İlanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çankırı sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi sınırları içinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

Adı G3-ÇANKIRI-2-3 YEKA olarak belirtilen alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.