Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

25.05.2022 12:38
Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çankırı merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çankırı merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Çankırı, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şahısların evlerinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid, çok sayıda uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, İstanbul, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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