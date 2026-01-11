Çankırı Müzesi'nde Fosil Ziyareti Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çankırı Müzesi'nde Fosil Ziyareti Artıyor

Çankırı Müzesi\'nde Fosil Ziyareti Artıyor
11.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'daki müze, 2025'te 39 bin ziyaretçi ile fosil sergileriyle ilgiyi artırdı.

Çankırı'da 9 yıl önce müzeye dönüştürülen ve içinde milyonlarca yıllık fosillerin sergilendiği asırlık konak, geçen yıl yaklaşık 39 bin ziyaretçi ağırladı.

İkinci Abdülhamit döneminde yaptırılan ve yaklaşık 80 yıl hükümet konağı, 27 yıl adliye olarak hizmet veren bina, 2017 yılındaki restorasyonun ardından müzeye dönüştürüldü.

Doğa tarihi, arkeoloji ve etnografya olmak üzere üç bölümden oluşan müzede, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığındaki ekip tarafından Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nden çıkarılan fosiller ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Müzede gergedangiller, zürafagiller, atgiller, hortumlular ailelerine ait çeşitli çene, vücut iskeleti, kafatası gibi fosiller bulunurken, kılıç dişli kaplan fosili müzenin en dikkati çekici örnekleri arasında yer alıyor.

Müzeyi 2025 yılında 38 bin 514 ziyaretçi gezdi.

43 türden 4 binden fazla buluntu sergileniyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, AA muhabirine, Çankırı Müzesi'nin önemli eserler barındırdığını söyledi.

Müzedeki doğa tarihi bölümünde Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki kazılardan elde edilen 43 türden 4 binden fazla buluntunun sergilendiğini belirten Ovacıklı, "Bunların en önemlisi Anadolu kaplanı olarak adlandırdığımız, 'kılıç dişli kaplan'dır. Yine Kalkolitik Çağ, Tunç Çağı, Hitit, Helenistik, Doğu Roma dönemlerinden günümüze kadar arkeolojik buluntular kronolojik olarak sergilenmektedir." dedi.

Etnografya bölümünün yörenin yaşam tarzı ve halkın kültürel özelliklerini yansıtan nitelikte olduğunu dile getiren Ovacıklı, "Özellikle Kurtuluş Savaşı'na damgasını vuran İstiklal Yolu, Çankırı'nın somut olmayan kültürel mirası yaren kültürü, mutfak kültürü, sofra kültürü ve en önemlisi de eczacılığın sembolünün temelini oluşturan kadehe sarılı yılan heykeli müzemizde sergilenmektedir." ifadesini kullandı.

Müzeyi geçen yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirten Ovacıklı, "Önceki yıllarda 30 bin olan ziyaretçi sayımız 2025 yılının sonu itibarıyla 40 binlere yaklaşmıştır. Nisan ayında başlayıp kasım ayına kadar devam eden Turistik Tuz Ekspresi ile gelen yolcularımız ve çevre illerden misafirlerimizin müzeyi ziyaret etmesi, ziyaretçi sayısını her geçen gün artırmaktadır." dedi.

Ovacıklı, müzenin doğa tarihi bölümündeki eserlerin 8-10 milyon yıl öncesine tarihlendirildiğinin altını çizerek, "Bunlar Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde yaklaşık 25 yıldır devam eden kazı çalışmalarında elde edilen buluntu eserlerdir. Domuzgiller, zürafagiller, atgiller, bugün yaşamını bu bölgede görmediğimiz farklı hayvan türlerine ait fosiller de müzemizde bulunmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Çankırı, Kültür, Güncel, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı Müzesi'nde Fosil Ziyareti Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

11:47
Sultangazi’de mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı
11:07
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:49
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı Her şey 3 dakika sürmüş
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 12:12:56. #7.11#
SON DAKİKA: Çankırı Müzesi'nde Fosil Ziyareti Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.