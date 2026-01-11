Çankırı Müzesi\'nde Fosil Ziyareti Artıyor

Çankırı'da 9 yıl önce müzeye dönüştürülen ve içinde milyonlarca yıllık fosillerin sergilendiği asırlık konak, geçen yıl yaklaşık 39 bin ziyaretçi ağırladı.

İkinci Abdülhamit döneminde yaptırılan ve yaklaşık 80 yıl hükümet konağı, 27 yıl adliye olarak hizmet veren bina, 2017 yılındaki restorasyonun ardından müzeye dönüştürüldü.

Doğa tarihi, arkeoloji ve etnografya olmak üzere üç bölümden oluşan müzede, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığındaki ekip tarafından Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nden çıkarılan fosiller ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Müzede gergedangiller, zürafagiller, atgiller, hortumlular ailelerine ait çeşitli çene, vücut iskeleti, kafatası gibi fosiller bulunurken, kılıç dişli kaplan fosili müzenin en dikkati çekici örnekleri arasında yer alıyor.

Müzeyi 2025 yılında 38 bin 514 ziyaretçi gezdi.

43 türden 4 binden fazla buluntu sergileniyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, AA muhabirine, Çankırı Müzesi'nin önemli eserler barındırdığını söyledi.

Müzedeki doğa tarihi bölümünde Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki kazılardan elde edilen 43 türden 4 binden fazla buluntunun sergilendiğini belirten Ovacıklı, "Bunların en önemlisi Anadolu kaplanı olarak adlandırdığımız, 'kılıç dişli kaplan'dır. Yine Kalkolitik Çağ, Tunç Çağı, Hitit, Helenistik, Doğu Roma dönemlerinden günümüze kadar arkeolojik buluntular kronolojik olarak sergilenmektedir." dedi.

Etnografya bölümünün yörenin yaşam tarzı ve halkın kültürel özelliklerini yansıtan nitelikte olduğunu dile getiren Ovacıklı, "Özellikle Kurtuluş Savaşı'na damgasını vuran İstiklal Yolu, Çankırı'nın somut olmayan kültürel mirası yaren kültürü, mutfak kültürü, sofra kültürü ve en önemlisi de eczacılığın sembolünün temelini oluşturan kadehe sarılı yılan heykeli müzemizde sergilenmektedir." ifadesini kullandı.

Müzeyi geçen yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirten Ovacıklı, "Önceki yıllarda 30 bin olan ziyaretçi sayımız 2025 yılının sonu itibarıyla 40 binlere yaklaşmıştır. Nisan ayında başlayıp kasım ayına kadar devam eden Turistik Tuz Ekspresi ile gelen yolcularımız ve çevre illerden misafirlerimizin müzeyi ziyaret etmesi, ziyaretçi sayısını her geçen gün artırmaktadır." dedi.

Ovacıklı, müzenin doğa tarihi bölümündeki eserlerin 8-10 milyon yıl öncesine tarihlendirildiğinin altını çizerek, "Bunlar Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde yaklaşık 25 yıldır devam eden kazı çalışmalarında elde edilen buluntu eserlerdir. Domuzgiller, zürafagiller, atgiller, bugün yaşamını bu bölgede görmediğimiz farklı hayvan türlerine ait fosiller de müzemizde bulunmaktadır." diye konuştu.