CANLI | Ahmet Nur Çebi konuşuyor! - Son Dakika
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CANLI | Ahmet Nur Çebi konuşuyor!

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekibin gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekibin gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.


Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını canlı aktarıyoruz...


FİKRET ORMAN NEDEN İBRA EDİLMEDİ?


"Bir önceki döneminde 10 milyon lira kar eden şirketin bir sonraki sezon 305 milyon lira zararlı çıkması, ibra etme sebebimizdi. Biz camianın talepleri ve istekleri doğrultusunda kulübü yönetmek zorundayız. Camianın da ibra edilmeme konusunda talebi ve baskısı vardı. Fikret Orman, görev yaptığı dönemdeki faaliyetleri ve işlemleri dolayısıyla ibra edilmemişti. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır."


FUTBOL A.Ş. KONUSU


"Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin ana faaliyeti olan futbolcu transferi ve ücretleri kar-zararımızı oluşturuyor. Bunların hiçbir tanesinin Futbol A.Ş.'nin o günkü yönetiminin önüne gelmediğini ve onların imzalarının olmadığını gördük. Buradan yola çıkarak bu arkadaşlarımız, içinde olmadıkları ve atmadıkları imzalardan sorumlu tutulamaz. Görüldüğü şu ki, tamamen taahhüt altına sokan konuları sayın eski başkanın imzaladığını ve onun bu konuda hesap vermesi gerektiğini ifade ettik. Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olmayan arkadaşlarımız transfer komitesi üyeliği yaptılar. Her türlü karar için başkandan imza alan arkadaşlar neden o gün sorgulamadı bunu?"


FUTBOL A.Ş. BAŞKANI KİM OLACAK?


"Benim tercihim Futbol AŞ'nin başında Erdal Torunoğulları olmasıdır."


VAR İTİRAZI


"VAR'la ilgili müracaatlarımızın durumunu izah edeyim. Biz de herkes gibi biliyoruz ki futbolla ilgili konuların muhakeme edileceği yer Tahkim Kurulu'dur. Ancak tahkim, 'tahkime gidebilmemiz için önce TFF'ye başvuru yapacaksınız' diyor. Biz o yolu aşamıyoruz. TFF'nin bize cevap vermesini beklemek durumundayız. Şu an bunu bekliyoruz."


LİMİT AŞIMI


"TFF'nin limiti geçen kulüplere çok ağır cezalar vereceğini biliyoruz. Ben bu riske giremem. Beşiktaş'ı gelecek sezon puan silme cezası alma durumuna getirmeyi, kendime yakıştıramam. Biz TFF'ye faizlerin %15 düşmesi nedeniyle başvurumuzu yaptık. Tahkim inceleniyor cevabı veriyor. Ne zamana kadar incelenecek? Transfer sezonu bitince mi? Tarih dahi vermiyorlar."


TRANSFER BÜTÇESİ NE KADAR?


TFF eğer faiz yüzdesini düşürürse transfer için yaklaşık 25-30 milyon TL limitimiz olacak ve bu şekilde 1-2 oyuncu getirebileceğimizi düşünüyorum. 6 ay için bu gayet iyi bir rakam.


TRANSFER YAPILACAK MI?


"Abdullah Avcı ile transferi konuştum. 1-2 takviye ihtiyacımız olduğunu söyledi. Ama Beşiktaş'ın da sorunları var... O faizlerden doğan hakkımızı kullanabilirsek 1 veya 2 transfer yapmaya hazırız. Ancak aşmamız gerekiyor. Gidecek olan hiçbir arkadaşımız yok."


CENK TOSUN SÖZLERİ


"Cenk Tosun gündeme geldi doğrudur. Maalesef bahsettiğim sorunları çözemediğimiz ve TFF'nin ağır davranması nedeniyle Cenk'e bir cevap veremedik. Bu süreç içinde Cenk başka bir takımla anlaşırsa çok üzülürüz."


FUTBOLCULARIN MAAŞLARINDA İNDİRİM


"Futbolcularımızdan şu ana kadar "benim maaşımı indirin" şeklinde bir talep gelmedi. Bugün bazı futbolcular ile bu konuda görüşeceğiz."

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:37 
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