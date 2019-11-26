Son Dakika Haberleri: Canlı langırtta ön eleme heyecanı başladı
Son Dakika Güncel Canlı langırtta ön eleme heyecanı başladı - Son Dakika

Canlı langırtta ön eleme heyecanı başladı

6 saat önce

Başakşehir Gençlik Oyunları'nda, heyecan canlı langırt turnuvası ile devam ediyor.

Canlı langırtta ön eleme heyecanı başladı, System.String[]

Başakşehir Gençlik Oyunları'nda, heyecan canlı langırt turnuvası ile devam ediyor. Oyuncuların bellerinden bağlanarak sadece ayaklarını kullanıldığı canlı langırtta, 55 ortaokuldan 4 bin 764 öğrenci mücadele edecek.


Başakşehir Belediyesi'nin ilçe genelindeki ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilere sporu sevdirmek amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Gençlik Oyunları, canlı langırt müsabakalarıyla devam ediyor. İlçe genelindeki 55 ortaokulun katıldığı turnuvada, ön eleme müsabakaları başladı. Başakşehir Spor Parkı'nda gerçekleştirilen ön elemelerde, ilk olarak Başakşehir Emin Saraç Ortaokulu öğrencilerinin kurduğu takımlar karşı karşıya geldi. Okullarını Gençlik Oyunları'nda temsil edebilmek için kıyasıya mücadele eden ortaokul öğrencileri, 13 Aralık'ta yapılması planlanan finalde yer almayı hedefliyor. Sadece ortaokulların mücadele edeceği canlı langırt turnuvasında, 2 bin 961'i erkek, bin 803'ü kız toplam 4 bin 764 öğrenci şampiyonluk için ter dökecek. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak Fatih Terim'den 4 değişiklik Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:15:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canlı langırtta ön eleme heyecanı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]