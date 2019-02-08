Canlı Yayın Duyurusu

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1 saat önce
Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu ölen Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün cenaze töreninden canlı yayındayızİstanbul DHA.
Kartal
'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu ölen Nuriye ve Ahmet Söğüt
'ün cenaze töreninden canlı yayındayız İstanbul
DHA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:07 Kaynak: DHA
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