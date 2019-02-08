Son Dakika Haberleri: Canlı Yayın Duyurusu

Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu ölen Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün cenaze töreninden canlı yayındayızİstanbul DHA.

Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu ölen Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün cenaze töreninden canlı yayındayız

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:07 Kaynak: DHA

DHA, Söğüt, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı

Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 18:02:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canlı Yayın Duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]