Canlı yayındaki tartışma Twitter'a taşındı! Metiner'den Soylu'ya çok sert sözler - Son Dakika

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Mehmet Metiner'in "FETÖ'cüler göreve getiriliyor" sözleri üzerine Bakan Soylu yayına bağlandı. Soylu, Metiner'in sözlerini "Haksızlık" olarak niteleyerek "Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir" dedi.

Metiner, Soylu'nun eleştirileri sonrasında söz almak istedi ancak Bakan Soylu, "Ben müsaade falan etmiyorum. Siz söyleyeceğinizi söylediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum" demişti. Bunun üzerine de Mehmet Metiner, "Sizden müsaade istemedim Sayın Bakanım siz müsaade mercii değilsiniz" diyerek aynı sertlikte karşılık vermişti.

TARTIŞMA TWITTER'A TAŞINDI

Bu gelişmeler doğrultusunda Twitter hesabından yeni bir açıklama yapan Mehmet Metiner, Bakan Soylu ve kurmayları hakkında çok sert eleştirilerde bulundu.

PARTİMİ ELEŞTİRMEDİM, YÜREKLİCE SAVUNDUM"

"Cumartesi akşamı CNN Türk'te katıldığım programda asla partimi ve hükümetimi eleştirmedim. Tam tersine her zamanki gibi yüreklice savundum." diyen Metiner, yazılı bir açıklama yaptı.

Metiner'in yazılı açıklaması şu şekilde: