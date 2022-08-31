32 yaşındaydı! Cannes ödüllü Charlbi Dean Kriek ani bir şekilde öldü - Son Dakika
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32 yaşındaydı! Cannes ödüllü Charlbi Dean Kriek ani bir şekilde öldü

31.08.2022 14:39

Cannes ödüllü "Hüzün Üçgeni" filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean Kriek 32 yaşında yaşamını yitirdi. Genç oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmazken ani gelişen bir hastalıktan öldüğü bildirildi.

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan "Hüzün Üçgeni" filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean Kriek 32 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Güney Afrikalı ünlü oyuncunun ölüm nedeni tam olarak açıklanmazken, ani gelişen bir hastalık yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.

Cannes ödüllü ünlü oyuncu Charlbi Dean hayatını kaybetti

2008'DE TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Charlbi Dean Kriek, 2008 yılında da bir trafik kazası geçirmiş, uzun süre tedavi altında kalmıştı.

Cannes ödüllü ünlü oyuncu Charlbi Dean hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 32 yaşındaydı! Cannes ödüllü Charlbi Dean Kriek ani bir şekilde öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 32 yaşındaydı! Cannes ödüllü Charlbi Dean Kriek ani bir şekilde öldü - Son Dakika
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