Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve sorunları dinledi.



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip, öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Bağlarbaşı Mahallesi'nde çeşitli incelemelerde bulunan Canpolat'a, birim amirleri ve teknik ekip eşlik etti. Mahalle sakinleri ile görüşüp, talepleri dinleyen ve mahalede yapılan çalışmalarla ilgili yetkili birimlerden brifing alan Canpolat, vatandaşların sorunlarının çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.



Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, "Muhtarımız ve değerli mahalle sakinlerimizle birlikte mahallemizi dolaşıyoruz. Daha önce beraber tespit ettiğimiz sorunların büyük bir bölümünü çözdük. Yeni ihtiyaçlar hasıl olmuş. Bunları da geldik yerinde inceledik. Temizlik hizmetleri olarak iş ve işlemlerimiz yerine getirildi. Şuanda da Fen İşlerimiz birlikte kaldırım olsun, parke olsun bunların hemen çalışmasına başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Haliliye Belediyesi olarak tüm birimlerimiz, müdürlerimiz, şeflerimiz ve ilgili personellerimiz her mahallede olduğu Bağlarbaşı Mahallemizde de halkımızın huzuru, refahı, mutluluğu için elimizden geldiği kadarıyla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Musa Tapşık da, yürütülen çalışma ve verilen hizmetlerden memnun olduklarını belirterek Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA