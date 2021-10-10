Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı - Son Dakika

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bulgurcu Sokak'taki müstakil evin bahçesinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, bahçede çukur açıldığını gören çevredekiler, ceset olabileceği şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi.

EV SAHİBİ ÖLEN KÖPEĞİNİ GÖMDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Olay yerine gelen ekipleri, bahçede kazılmış çukur olduğunu tespit etti. İncelemede gömülenin köpek ölüsü olduğu ortaya çıktı. Daha sonra açılan çukur kapatıldı. Ev sahibi Yusuf Karagöz'ün kalp yetmezliği nedeniyle ölen köpeğini gömdüğünü söylediği belirtildi.