Cansuyu Derneği Ramazan'da Yardımda Bulunacak

26.01.2026 10:33
Cansuyu Derneği, Ramazan ayında Türkiye ve dünyada ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan ayında Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlara el uzatacak.

Dernekten yapılan açıklamada, ramazanda Gazze, Arakan, Keşmir ve Sudan başta olmak üzere insani krizlerin yaşandığı bölgelere hayırseverlerin emanetlerini ulaştırmak için tüm hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, "Dünya siyonizmi hiç boş durmuyor. Bizler bir yarayı sarmaya çalışırken yeni ülkelerde, başka coğrafyalarda farklı sorunlar meydana getirerek dünyayı sorunlar yumağı haline getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Sudan'da, Somali'de yaşananları dünyanın seyrettiğini, Arakan'da hala mezalimin devam ettiğini aktaran Köylü, "Oradaki kardeşlerimizi de unutmamak icap ediyor. Şu anda dünyanın en fakir bölgelerinde yardım çalışmalarımız sürüyor. İnşallah ramazan boyunca insanların yüzlerini güldürecek çalışmalar yapacağız." açıklamasını yaptı.

Köylü, şimdiye kadar Gazze'ye 100 tırdan fazla yardım ulaştırdıklarını, 20 tırlık yeni bir filonun da birkaç gün içinde yola çıkacağını, fitrelerin Gazze'deki mazlumlara ulaştırılması için özel bir gayret göstereceklerini kaydetti.

Ramazan boyunca Sudan, Yemen, Arakan ve Keşmir'de gıda başta olmak üzere temel yardımların dağıtımının da süreceğini belirten Köylü, dünyanın en fakir ülkelerinin bulunduğu Afrika ve Sahra Altı bölgesinde de yardım faaliyetleri gerçekleştireceklerini bildirdi.

Mustafa Köylü, yurt içindeki muhtaç ailelere yönelik gıda dağıtım programı da uygulayacaklarını belirterek, bu kapsamda ramazan boyunca iftar sofraları kurulacağını ve muhtaçlara giyim yardımları ulaştırılacağını aktardı.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

