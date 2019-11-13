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Çantalarından Roma dönemine ait 163 sikke çıktı
7 saat önce
ISPARTA'da düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 163 sikke ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:47 Kaynak: DHA
ISPARTA'da düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 163 sikke ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Gaziantep'ten Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine gelen 2 şüphelinin ellerinde tarihi sikkeler ve eserler bulunduğu ve satmak üzere müşteri aradığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Olayla ilgili A.S. ve H.T. yakalanırken, çantalarında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 163 sikke ele geçirildi. Sikkelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.
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