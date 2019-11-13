Son Dakika Haberleri: Çantalarından Roma dönemine ait 163 sikke çıktı
Son Dakika Güncel Çantalarından Roma dönemine ait 163 sikke çıktı - Son Dakika

Çantalarından Roma dönemine ait 163 sikke çıktı

7 saat önce

ISPARTA'da düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 163 sikke ele geçirildi.

Çantalarından Roma dönemine ait 163 sikke çıktı, System.String[]

ISPARTA'da düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 163 sikke ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Gaziantep'ten Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine gelen 2 şüphelinin ellerinde tarihi sikkeler ve eserler bulunduğu ve satmak üzere müşteri aradığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Olayla ilgili A.S. ve H.T. yakalanırken, çantalarında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 163 sikke ele geçirildi. Sikkelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.


Isparta, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:47 Kaynak: DHA
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