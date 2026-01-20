Cardoso: Başakşehir'i Kazanmalıyız - Son Dakika
Cardoso: Başakşehir'i Kazanmalıyız

Cardoso: Başakşehir\'i Kazanmalıyız
20.01.2026 10:26
Kayserispor kaptanı Miguel Cardoso, Başakşehir maçında galibiyet hedeflediklerini belirtti.

Kayserispor kaptanı Miguel Cardoso, Başakşehir maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Beşiktaş ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri müsabakayı değerlendiren Kayserispor kaptanı Cardoso; "Güçlü rakibimiz karşısında iyi oynadık. Önemli pozisyonlar bulduk ama değerlendirmedik. Son dakika golü ile de mağlup olduk. Ben, bugün sahada takım olarak gösterdiğimiz mücadeleden mutluyuz, bunu devam ettirmemiz gerekiyor" dedi. İkinci yarısının ikinci haftasında Başakşehir ile oynayacaklarını hatırlatan kaptan Cardoso, "Sahamızda oynayacağız bu maçı muhakkak kazanmalıyız. Taraftarımızın desteğiyle ikinci yarının ilk galibiyetini almak istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cardoso: Başakşehir'i Kazanmalıyız - Son Dakika

