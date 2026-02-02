Cari Denge Sürdürülebilir Kalıyor - Son Dakika
Cari Denge Sürdürülebilir Kalıyor

02.02.2026 16:01
2026 EKK toplantısında Türkiye'nin cari denge, ekonomik büyüme ve istihdamdaki olumlu gelişmeler vurgulandı.

'CARİ DENGE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALMAYA DEVAM ETMİŞTİR'

2026 yılının 2'nci EKK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kararlılıkla uyguladığımız programın olumlu etkileri makroekonomik ve finansal göstergelere net bir şekilde yansımaktadır. 2025 yılında ekonomik aktivite, tüketim ve yatırımın dengeli büyümesiyle ılımlı seyrini sürdürmüştür. İşsizlik oranı serinin açıklanmaya başladığı 2005'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Küresel ticaretteki zorluklara rağmen dirençli ihracat ve güçlü turizm gelirleri sayesinde cari denge sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etmiştir. Merkez Bankası rezervleri tarihi yüksek seviyeye ulaşmış, Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona ermiştir. Ülke risk primi önemli ölçüde gerilemiş ve dış borçlanma maliyetleri azalmıştır. Deprem harcamalarına rağmen mali disiplin tesis edilmiştir. Tüm bu olumlu gelişmeler kredi notumuza da yansımış, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirmiştir" denildi.

'KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VE İHRACATI ARTIRACAĞIZ'

Dezenflasyon süreci başarıyla sürerken enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiği belirtilerek, "Enflasyonla mücadelede uyguladığımız talep yönlü politikaları; gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarla da destekliyoruz. Arz yönlü politikalarımız enflasyonla mücadeleye katkı sağlarken sürdürülebilir büyümeyi ve rekabet gücünü desteklemektedir. Bugün gerçekleştirilen EKK toplantısında, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ile bu konjonktürde izlenmesinde yarar görülen politika ve stratejiler ele alınmıştır. Küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi, öngörülebilirliği güçlendiren kararlı politikalarla ilerlemektedir. Risklere karşı gerekli tedbirler alınırken, ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine yönelik gereken adımlar atılmaktadır. 2026 yılında kritik alanlarda hayata geçireceğimiz reformlarla verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması temel önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Yeşil ve dijital dönüşüm, kalkınma politikalarımızın odağını oluşturmaya devam edecektir. Korumacı politikaların arttığı bir ortamda başta Avrupa Birliği olmak üzere ticaret ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirecek, ürün ve pazar çeşitliliği ile sanayimizin teknolojik dönüşümü hızlandırılarak katma değerli üretim ve ihracatı artıracağız. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, enflasyonla mücadelemizi çok boyutlu politikalarla sürdürürken, dengeli büyüme perspektifi ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

