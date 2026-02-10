Carney: Köprü Projesi İki Ülke İçin Önemli - Son Dakika
Carney: Köprü Projesi İki Ülke İçin Önemli

10.02.2026 21:59
Kanada Başbakanı Carney, köprü projesinin ABD ile işbirliğini güçlendireceğini vurguladı.

NEW Kanada Başbakanı Mark Carney, Ontario eyaleti ile ABD'nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan köprü projesinin iki ülke arasındaki işbirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Başkent Ottawa'daki haftalık kabine toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Carney, Kanada ile ABD arasındaki köprü projesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Carney, "Köprüyü ele aldık. Kanada'nın köprünün yapımı için 4 milyar dolardan fazla harcama yaptığını, mülkiyetin Michigan eyaleti ile Kanada hükümeti arasında paylaşıldığını ve projede Kanada çeliği ile Kanadalı işçilerin yanı sıra ABD çeliği ve ABD'li işçilerin de yer aldığını anlattım." ifadelerini kullandı.

Projenin "iki ülke arasındaki işbirliğinin harika bir örneği" olduğunu vurgulayan Carney, köprünün ticareti, turizmi ve sınır ötesi seyahatleri destekleyeceğini kaydetti.

Carney, köprü projesinin yanı sıra bazı konularda da Trump ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, temasın "olumlu" geçtiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki paylaşımında, Kanada'nın ABD'ye uzun yıllardır "haksız" davrandığını öne sürmüş ancak artık sürecin ABD lehine değiştiğini savunmuş ve iki ülke arasında inşa edilen köprü projesine değinmişti.

Trump, söz konusu köprünün hem Kanada hem de ABD tarafının Kanada'ya ait olduğunu öne sürerek, projede "neredeyse hiç ABD menşeli ürün kullanılmadığını" iddia etmişti.

Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini savunan Trump, paylaşımında, "Şimdi Kanada hükümeti, ABD Başkanı olarak onların Amerika'dan yararlanmasına izin vermemi bekliyor. Peki ABD ne kazanıyor? Kesinlikle hiçbir şey." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA

