Çarptığı hayvan otomobilin bagajının üstünde kaldı - Son Dakika

DÜZCE'de, otomobilin yola çıkan 3 büyükbaş hayvana çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajının üstüne düşen bir hayvan öldü.

Kaza saat 19.00 sıralarında Çakırlar Mahallesi Yığılca yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Kandemir idaresindeki 81 ABK 131 plakalı otomobil, Yasemin Durmaz'ın ahıra götürmek isterken yola çıkan 3 büyükbaş hayvana çarptı. Kazada, Mustafa Kandemir ile eşi Hayriye Kandemir yaralandı. Hayvanlardan biri çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajının üzerine düştü. Otomobilin bagajının üzerinde kalan hayvan öldü. Bacakları kırılan 2 hayvan ise yol kenarındaki yeşillik alana götürüldü. Yaralanan 2 kişi haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hayvanların sahibi Yasemin Durmaz yol kenarında gözyaşlarına hakim olamadı. Durmaz, "Hayvanları eve götürürken araba çarptı." dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.