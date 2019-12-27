CarrefourSA'dan HayKonFed'e destek - Son Dakika
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CarrefourSA'dan HayKonFed'e destek

6 saat önce

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'na (HayKonfed) 2015 yılından bu yana verdiği destek çerçevesinde bu kez müşterileriyle el ele vererek minik dostlara mama yardımında bulundu.

CarrefourSA'dan HayKonFed'e destek, System.String[]

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'na (HayKonfed) 2015 yılından bu yana verdiği destek çerçevesinde bu kez müşterileriyle el ele vererek minik dostlara mama yardımında bulundu.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde başlattığı kampanya ile topladığı mamaları CarrefourSA CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Öner Çelebi ve HayKonfed Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Kasa'nın katıldığı törenle HayKonFed'le birlikte sahipsiz hayvanları besleyen gönüllülere teslim etti.


Gerçekleştirdiği şenliklerle minik dostlara özel kulübeler inşa edip bu kulübeleri HayKonFed'le birlikte sahipsiz hayvanları besleyen gönüllülerine bağışlayan CarrefourSA, böylelikle sokakta yaşayan hayvanlarının barınma sorununun çözülmesi için katkıda bulunuyor.


Türkiye'nin 52 şehrindeki 630 marketinde düzenlendiği kampanyalar sayesinde müşterileriyle birlikte HayKonFed'in sahipsiz hayvanları besleyen veren gönüllülerine mama desteği veren CarrefourSA, aynı zamanda taze gıda reyonlarındaki atığa çıkabilecek tüketilebilir ürünlerin HayKonFed'le birlikte sahipsiz hayvanları besleyen gönüllüleri aracılığıyla minik dostlara ulaşmasını sağlıyor.

Sabancı Holding, Carrefour, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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