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Çarşamba'da çocuklara gezici parkurda trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Çarşamba'da çocuklara gezici parkurda trafik eğitimi verildi

13.12.2021 16:55
Çarşamba'da çocuklara gezici parkurda trafik eğitimi verildi

Çarşamba ilçesinde "Gezici Trafik Eğitimi Parkuru" ile Atatürk İlkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Çarşamba ilçesinde "Gezici Trafik Eğitimi Parkuru" ile Atatürk İlkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Çarşamba Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca çocuklara trafik kurallarını aşılamak ve bilinçli yayalar olmalarını sağlamak amacıyla verilen eğitimler devam ediyor.

Çarşamba Atatürk İlkokulunda, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda, öğrenciler "Gezici Trafik Eğitimi Parkuru"nda ışıklı-ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, trafik levhaları ile trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, yaptığı konuşmada, "Programımızda, hayatımızda önemli bir yer tutan trafik kurallarını öğrenme ve uygulama imkanı buluyoruz. Sevgili çocuklar, toplum içinde hep beraber yaşıyoruz. Bazen yaya olarak bazen de ebeveynlerinizin kullandığı araçta sürücü ve yolcu olarak yer alıyorsunuz. Kurallara uymamız, sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettirmemiz demektir. Kural ihlalleri maddi hasar, yaralanmalar ve acı sonuçlara neden olabilir. Trafikte kurallara uymak, öncelikle birbirimize olan saygının gereğidir." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir de "Belediyemiz böyle bir imkan sağladı, artık öğrencilerimizin parkura gitmesine gerek yok. Bundan sonra bu parkuru istediğimiz noktaya kurabileceğiz. Trafik levhalarını hafife almayalım, bu levhalar hem yayalar hem araç sürücüleri için çok önemli. Levhalara uyalım, hafife almayalım ve trafikte dikkatli olalım." diye konuştu.

Belediye Başkanı Halit Doğan, trafikte kurallara uymanın önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, trafikte siz de yaya olarak, bazen de araçlarda yolcu olarak bulunuyorsunuz. Trafikte kurallara uymamız, dikkatli olmamız hem bizim hem de çevremizdekilerin sağlığı için çok önemli. Bugün burada bir kara yoluna çıktığımızda nelerle karşılaşacağımızı görmüş olacağız. Trafik parkurumuz başka yerlerde de var ama öğrencilerimizin sırayla oraya gitmesi gerekiyor. Çocuklarımız yorulmasın, biz çocuklarımızın ayağına gidelim diyerek gezici parkurumuzla trafik eğitimini, çocuklarımızın ayağına getirmiş olduk. Bu parkur bütün okullarımızı gezmiş olacak. Başka okullardaki öğrencilerimiz de trafikteki parkurları görmüş, öğrenmiş olacak."

Çarşamba'da çocuklara gezici parkurda trafik eğitimi verildi
Çarşamba'da çocuklara gezici parkurda trafik eğitimi verildi
Çarşamba'da çocuklara gezici parkurda trafik eğitimi verildi
Çarşamba'da çocuklara gezici parkurda trafik eğitimi verildi

milli eğitim bakanlığı, Mustafa Özdemir, Halit Doğan, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba'da çocuklara gezici parkurda trafik eğitimi verildi - Son Dakika


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