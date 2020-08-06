Çarşamba'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Çarşamba ilçesinde denetim gerçekleştiriliyor.

Belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan ekipler, ilçede hizmet veren işletmeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetledi.

Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Sağlık Müdürü Şevki Günay, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Hakan Uslu ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz'ın da katıldığı iş yeri denetimlerinde, eldiven ve maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında kontrol yapıldı.

Doğan, müşteri ve iş yeri sahiplerini alınması gereken tedbirler konusunda uyardı.

Koronavirüs sürecinin başladığı günden bugüne kadar Belediye olarak sürekli denetim gerçekleştirdiklerini, tedbiri elden bırakmadıklarını anlatan Doğan, "Diğer kamu kuruluşları ile hareket ederek ortak çalışmalar düzenledik. İlçemizde hizmet veren iş yerlerini denetledik ve bilgilendirdik. Kontrollü sosyal hayata geçmiş olmamız, salgının bittiği anlamına gelmiyor. Hemşehrilerimiz kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için mutlaka maske, kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeli." ifadesini kullandı.