Çarşamba'da salça fabrikası kurulması için çalışma yürütülüyor

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede salça fabrikası kurulması için çalışma yapıldığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çarşamba Belediye Meclisi, iki aylık aradan sonra ilk kez olağanüstü toplandı.

Belediye Başkanı Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede 30 yıldır her seçim döneminde salça fabrikası kurulması konusunun konuşulduğunu söyledi.

Bunu hayata geçirmek için yatırımcılarla görüştüklerini belirten Doğan, "Salça fabrikasını yapmayı planladığımız alanın arka bölümünde seracılık da yapılabilecek. Seracılık yapan insanların ürettiği ürünleri en yakın mesafede işletecekleri bir alan özelliği taşıyor." dedi.

Çarşamba'da fındığın yanı sıra seracılıkla ilgili çalışma gerçekleştiren insanlar bulunduğuna işaret eden Doğan, "Çarşamba'da üreticinin üreteceği ürünü üretmeden önce alıcısının olacağı bir sistemi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bununla alakalı birkaç kurumla görüştük. Kurumların da bizlerle aynı heyecanı yaşadığını düşünüyoruz. İnşallah salça fabrikasıyla birlikte fındığın yanı sıra tarımsal sanayinin de temelini atmayı hedefliyoruz. Salça fabrikasını inşallah Çarşamba'ya kazandıracağız." diye konuştu.

Daha sonra Doğan'a, salça fabrikası konusunda çalışma yapması için yetki verilmesi talebi, oy birliğiyle kabul edildi.