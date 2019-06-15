Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı

Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kenan Güler
idaresindeki 52 EC 168 plakalı otomobil, Samsun- Ordu
kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 Temmuz Şehitler Otogarının duvarına çarptı.
Kazada yaralanan araçta bulunan Sudenaz Güler, 112 Acil Servis
ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İkinci kazada ise 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar meydana geldi.
Hayati Yıldız idaresindeki 77 AAG 374 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol
mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen önce Mustafa Gökhan
Özkan'ın kullandığı 61 TS 003 plakalı cipe, ardından Nurettin Köse yönetimindeki 55 EJ 331 plakalı otomobile çarptı.
Kaza sonucu araçlarda hasar oluştu.