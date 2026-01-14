Çarşamba'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, G.D. idaresindeki 55 FF 434 plakalı otomobil, Barajyolu Caddesi Beylerce Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen A.C.S'nin kullandığı 55 HK 905 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, 55 HK 905 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan G.G. (56), E.G. (22) ve İ.M. (36) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
