Çarşamba Ticaret Borsasından Elazığ'a yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarşamba Ticaret Borsasından Elazığ'a yardım - Son Dakika

Çarşamba Ticaret Borsasından Elazığ'a yardım

6 saat önce

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) tarafından hazırlanan 300 koli yardım paketi Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlara gönderildi.

Çarşamba Ticaret Borsasından Elazığ'a yardım, System.String[]

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) tarafından hazırlanan 300 koli yardım paketi Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlara gönderildi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Samsun Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına Çarşamba Ticaret Borsası da içerisinde temel gıda malzemelerin bulunduğu 300 koli yardım paketi ile destek oldu. Hazırlanan yardım kolileri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliği ile depremzedelere ulaştırıldı.


ÇTB Başkanı Kazım Gürol Yılmaz, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma örneği gösterdiğini dile getiren Başkan Yılmaz, "Bizim milletimiz dayanışma konusunda bir kez daha örnek oldu, biz vefakar bir milletiz zor günlerde birlik olmayı biliyoruz. Elazığ'da gerçekleşen depremde bu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Böyle zor günleri birbirimize destek olarak atlatacağız, yaşanan acıyı yüreğimizde hissettik" dedi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda deprem sonrası 81 ilde başlatılan yardım kampanyasına ÇTB olarak gerçekleştirdikleri meclis kurulu toplantısında 300 koli yardım malzemesinin depremzedelere ulaştırılması kararını aldıklarını belirten Yılmaz, yaşanan deprem felaketinin acılarını sarmak için tüm Türkiye gibi hazır olduklarını dile getirdi. - SAMSUN

Çarşamba, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
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