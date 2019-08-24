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Çarşı Camii Derneği'nden Kazım Kurt'a hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Çarşı Camii Derneği'nden Kazım Kurt'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kurt'u son olarak Çarşı Camii Derneği ziyaret etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Çarşı Camii Derneği Başkanı Ayhan Arslan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Kurt'u 31 Mart Yerel Seçimlerinde gösterdiği büyük başarıdan dolayı tebrik eden Arslan, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Odunpazarı halkı için hayata geçirdiği projelerden dolayı Başkan Kurt'a teşekkür eden Arslan, "Başkan Kazım Kurt her dara düştüğümüzde yanımızda oldu. Odunpazarı'nda çok önemli işlere imza attı. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.


Çarşı Camii Derneği'ne ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin Eskişehir'de yer alan demokratik kitle örgütlerine destek vermeye devam edeceğini söyledi. Odunpazarı'nı katılımcı yönetim anlayışı ile yönettiklerinin altını çizen Başkan Kurt, demokratik kitle örgütleri işe iş birliği içinde olmayı sürdüreceklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Ayhan Arslan, Odunpazarı, Kazım Kurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:21 Kaynak: İHA
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