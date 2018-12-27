Son Dakika Haberleri: Çatak Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

Çatak Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden ihtiyaç duyulan tapu ve kadastro verilerinin paylaşımına ait protokol imzalandı.

Çatak Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden ihtiyaç duyulan tapu ve kadastro verilerinin paylaşımına ait protokol imzalandı.

Çatak Kaymakamlığı makamında gerçekleştirilen imza törenine Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Van Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdürü Vekili Serkan Üstün ve İlçe Tapu Müdürü Mehmet Sümer katıldı. Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ve Van Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdür Vekili Serkan Üstün tarafından protokol imzalandı.

Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, protokol ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü elektronik arşivleme sistemine geçeceğini ifade ederek, "Belediyede elektronik ortamda oluşturulan dokümanlar sayesinde ruhsat verme, proje inceleme gibi hizmetleri daha kısa sürede yapılabilecek, hizmet kalitesi artacak, vatandaşlarımızın bekleme ve işlem süreleri kısalacaktır. Ayrıca tüm hizmetlerin tamamen dijital ortamda yürütülmesi sayesinde çevre dostu, kağıtsız bir çalışma ortamı sağlanacaktır" dedi.

Bölge Müdür Vekili Serkan Üstün ise, TAKPAS üzerinden temin edilecek verilerin, belediye başkanlığı tarafından kullanılmaya başlanılmasıyla vatandaşların hizmet kalitesinin artacağını belirterek, "İşlem bekleme süreleri kısalacaktır. Ayrıca belediye başkanlığında konusu gayrimenkul olan işlemler için vatandaşlarımızın tapu müdürlüğüne yönlendirilmelerine gerek kalmadan, tek adımda hizmet verilebilecektir" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:00 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalgıç Polis, Buzları Kırıp Donmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'den Boşalan Bölgelere Suriye Güçleri Girmeli, Türkiye Suriye'den Çekilmeli

Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:42:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatak Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]