Çatak Belediyesinden 15 haneli yerleşim yerine yol - Son Dakika

Van'ın Çatak Belediyesi, yolu olmayan 15 haneli yerleşim yerinin yolunu yapmak için çalışmalara başladı.



Kıyıcak Mahallesi Uyanıklar mezrasının araç yolu olmamasından dolayı köylülerin patika yoldan güçlükle sağladıkları ulaşımlarını kolaylaştırmak için Çatak Belediyesi ekiplerince sekiz kilometre yol yapılması için inceleme yapıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Kıyıcak Mahalle Muhtarı Ayhan Tomay, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve AK Parti İlçe Koordinatörü İskender Şeylan ile birlikte Kıyıcak Mahallesi'ne giderek Uyanıklar mezrasında yol yapımı için çalışma yapılacak alanı incelediler. Başkan Şeylan; vatandaşlarla görüşüp yapılacak yol çalışması ile ilgili bilgi verdi.



Kıyıcak Mahalle Muhtarı Ayhan Tomay, "Uyanıklar Mezramızın araç yolu bulunmuyor. İhtiyaçlarımızı hayvanlarımızın sırtında patika yoldan evlerimize ulaştırabiliyoruz. Hastamız olduğunda çok sıkıntı çekiyoruz. Hastalarımızı araçlara kadar sırtımızda taşıyorduk. Bu sıkıntılarımızı Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan'a ilettik. Gelip incelemelerde bulundu. Teknik ekibi hemen gönderip çalışmalara başlanacağını söyledi. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.



Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise vatandaşın sıkıntılarını gidermeye, taleplerini imkanlar doğrultusunda karşılaya devam ettiklerini belirterek, "Bu mezramızda 15 hane bulunuyor ve bu mezramıza araç ulaşımını sağlayacak hiç yol yok. Mahalle muhtarımız ile ön incelemelerimizi yaptık, teknik ekiplerimiz ilk olarak yol yapılacak güzergahı belirleyip ardından çalışmalarına başlayacak. İnşallah Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımız evlerine araçlarla gidecek, yürümek zorunda kalmayacak" dedi. - VAN