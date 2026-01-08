Çatak'ta Besiciler Kışın Zorluklarına Rağmen Hayvanlarını besliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çatak'ta Besiciler Kışın Zorluklarına Rağmen Hayvanlarını besliyor

Çatak\'ta Besiciler Kışın Zorluklarına Rağmen Hayvanlarını besliyor
08.01.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde besiciler, kış şartlarında hayvanlarını yazdan biriktirdikleri yemlerle besliyor.

Van'ın Çatak ilçesinde besiciler, kar yağışı ve soğuk havada meraya çıkaramadıkları hayvanlarını, yazın biriktirdikleri saman ve otlarla besliyor.

İlçe kırsalında besiciler, çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakan besiciler, gün içerisinde çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Teknecik Mahallesi'nde günün ilk ışıklarıyla işe koyulan besiciler, sırtlarında ve kızakla taşıdıkları otları, karın üzerine sererek ağılda beklettikleri hayvanlarını bu alana getirerek gün boyunca yemliyor. Günde 2 kez dışarda yem verdikleri hayvanlarını akşam saatlerinde yeniden ağıla götürüyorlar.

Bu yıl yoğun bir kar yağdığını ifade eden Mikail Çalışkan, "Koyunlara ot vermek için alanı kardan temizliyorum. Bu sene kar yoğun bir şekilde yağdı. Biraz fazla eziyet çektik ama değdi. Günde 2 kez hayvanları dışarı çıkartıp yem veriyoruz. Zor olsa da bunu yapmak zorundayız" dedi - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Çatak, Yerel, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çatak'ta Besiciler Kışın Zorluklarına Rağmen Hayvanlarını besliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:27:53. #7.11#
SON DAKİKA: Çatak'ta Besiciler Kışın Zorluklarına Rağmen Hayvanlarını besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.