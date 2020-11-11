"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası - Son Dakika

Çatak ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Yatılı Bölge Okulu bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Burada konuşan Kaymakam Ekrem Çeçen, ağaç sevgisini aşılamak istedikleri öğrencilerle bu günü paylaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çeçen, "Peygamber efendimiz hadisi şeriflerinde 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' diye buyurmuşlardır. Aklımızın erdiği andan ölüme kadar ki yaşam sürecimizde ağaç dikerek ve ormanları koruyarak gelecek nesillerimize daha temiz ve daha yeşil vatan toprakları bırakmak hepimizin en temel sorumluluklarından biridir. Bugün örnek olacak bu çalışmayla sorumluluğumuzu bir nebze de olsa yerine getirebildiysek ne mutlu bizlere." dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da gelecek için bu tür projeleri desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Programa, Hakim İrem Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Burak Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.