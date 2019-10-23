Son Dakika Haberleri: Çatak'ta tiyatro gösterimi
Son Dakika Güncel Çatak'ta tiyatro gösterimi

Çatak'ta tiyatro gösterimi

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde Nokta Tiyatro Grubu oyuncularının belediyenin desteğiyle sahnelediği "Biz Robot Değiliz" ve "Hanım Ben Şöhret Oluyorum" oyunları ilgi gördü.

Çatak'ta tiyatro gösterimi, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde Nokta Tiyatro Grubu oyuncularının belediyenin desteğiyle sahnelediği "Biz Robot Değiliz" ve "Hanım Ben Şöhret Oluyorum" oyunları ilgi gördü.

Atatürk İlkokulu konferans salonunda 05-12 yaş gruplarına yönelik internet ve teknoloji bağımlılığı zararlarının anlatıldığı "Biz Robot Değiliz" oyunu sahnelendi.

Oyuncular, akşam saatlerinde de yetişkinlere yönelik "Hanım Ben Şöhret Oluyorum' oyunuyla sahneye çıktı.

Tiyatro ekibine teşekkür eden Kaymakam Ekrem Çeçen, ilçede bu tür aktivitelerin yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini dile getiren Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe ise "Nokta Tiyatro ekibinin, çocuklar ve yetişkinler için sahnelediği oyunlar 7'den 70'e izleyicilerden tam not aldı. Herkes çok eğlendi. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Nokta Tiyatro Ekibi adına konuşan oyuncu Abdullah Şahin, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a teşekkür etti.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Savcı Hümeyra Yar, Hakim Merve Hilal Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Aslan Alkan, Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Çatak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da 11 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan adamı önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
Batı'nın yeni oyunu! YPG'li teröristler bilgisayar oyununda savaşçı olarak gösteriliyor Fatih Terim'den Belhanda açıklaması: Seyirci yapar, taraftar yapmaz Arka Sokaklar'ın kadrosuna Wilma Elles ve Mert Öcal dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 14:17:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatak'ta tiyatro gösterimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]