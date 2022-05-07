Çatak'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Çatak'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması

07.05.2022 14:58
Çatak'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması

Van'ın Çatak ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı.

Atatürk Caddesi'nde yapılan uygulamada, vatandaşlar güvenli geçişle ilgili bilgilendirildi.

Emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, sürücülere trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıttı.

Artan uygulama ve denetimler ile vatandaşlara yönelik trafik güvenliği eğitimleri sayesinde trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma sayılarını ciddi oranda azalttığını dile getiren Akbulut, "sürücülerden, araçlarının bakımlarını düzenli yaptırmalarını, emniyet kemerini takmalarını, seyahat esnasında cep telefonu kullanmamalarını ve diğer kurallara uymalarını istiyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Başkan İlhan, 'Van Kent Estetik Kurulu'nu sordu Başkan İlhan, 'Van Kent Estetik Kurulu'nu sordu Eskişehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı Eskişehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı

Atatürk Caddesi, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatak'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:12 Antalya'da köpük partisi fotoğrafı boşanma delili oldu
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Karara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
13:32 Petek Dinçöz'den süper minili Miami pozları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 15:05:28. #1.11#
SON DAKİKA: Çatak'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement