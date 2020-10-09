DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8

09.10.2020 11:19
DHA YURT BÜLTENİ - 8, System.String[]

Otobüste kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürü öldüHatay'dan Antalya'ya gelen yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın (54), yaşamını yitirdi.

Otobüste kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürü öldü

Hatay'dan Antalya'ya gelen yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın (54), yaşamını yitirdi. Beraberindeki eşi Songül Aydın, "Ben sensiz nasıl yaşarım" diye feryat etti.

Hatay'dan gelip sabah saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesine ulaşan yolcu otobüsündeki emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın, bir anda fenalaştı. Eşi Songül Aydın'ın feryadı üzerine otobüs yolun kenarına çekilip 112 ekiplerine haber verildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Aydın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yanıbaşında eşinin öldüğünü gören Songül Aydın, "Ben sensiz nasıl yaşarım" diye feryat edip, ağlamaya başladı. Polisler ve sağlık ekipleri, acılı eşi teskin etmeye çalıştı.

Yolculardan Mehmet Tatar, "Hatay'dan Antalya'ya geliyorduk. Ben de tüm yolcular gibi uyuyordum. Birden bir bağrışma duyduk. Şoför yolun sağına çekerek, durdu. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.Serik Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Oğuz Oral Aydın'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Bir dönem Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı olarak da görev yapan Oğuz Oral Aydın, 2015 yılında başmüfettişlikten emekli olmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Olay yerinden detay görüntü.Otobüsün içirişinden görüntü.Eşi Songül Aydın ağlarken görüntüleri.Songül Aydın, otobüsün içerisinde eşine son bir defa bakarken.Cenaze aracına götürülüşüYolculardan Mehmet Tatar ile röp

HABER-KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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4'üncü kattan düşen kadın öldü

KARABÜK'te, 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Fatma Yıldırım (38), hayatını kaybetti.Olay, gece saatlerinde Karabük Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 7 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Fatma Yıldırım, pencereden düştü. Ağır yaralanan Fatma Yıldırım, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli, 4 çocuk annesi Fatma Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜYasin ALDEMİR/KARABÜK

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Çatı katında çıkan yangında güvercinler telef oldu DİYARBAKIR'da, 8 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, çok sayıda güvercin telef oldu.Yangın, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın, çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye söndürme çalışması başlattı.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından inceleme yapan ekipler, çatıda beslenen çok sayıda güvercinin telef olduğunu tespit etti.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
DHA YURT BÜLTENİ - 8
DHA YURT BÜLTENİ - 8
DHA YURT BÜLTENİ - 8
DHA YURT BÜLTENİ - 8

İtfaiye, Yangın, Bağlar, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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