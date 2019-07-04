Son Dakika Haberleri: Çatıda boynuna ip dolanan kırlangıcı itfaiye kurtardı
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Çatıda boynuna ip dolanan kırlangıcı itfaiye kurtardı

1 saat önce

KAYSERİ'de, binanın çatı katındaki yuvasından çıkmak istediği sırada boynuna ip dolanarak mahsur kalan kırlangıcı, itfaiye kurtardı.

Çatıda boynuna ip dolanan kırlangıcı itfaiye kurtardı, System.String[]


KAYSERİ'de, binanın çatı katındaki yuvasından çıkmak istediği sırada boynuna ip dolanarak mahsur kalan kırlangıcı, itfaiye kurtardı.
Merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın çatısında çırpınan kırlangıcı gören Hasan Çakır, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, 10'uncu kattaki dairenin penceresinden elinde bulunan aparatla kırlangıcı kurtardı. İpte uzun süre asılı kalması nedeniyle halsiz kaldığı görülen kuşa su verildi. Kuş, bir süre sonra doğaya bırakıldı.
Apartman sakini Hasan Çakır, ipte sallanan kuşu görünce itfaiyeye haber verdiğini söyleyerek, "Baktık kuş orada sallanıyor, çırpınıyor. Öteki kuşlar yardım etmeye uğraşıyor. Fakat kurtaramıyorlar hayvanı. Biz de itfaiye ekiplerine yardım etmeleri için haber verdik. İtfaiye erleri de hayvanı kurtardı" dedi. Kırlangıcı kurtaran itfaiye eri Ali Birol ise, "Kırlangıç yuvasını otlarla, çöplerle ve iplerle yapıyor. Kendi tuzağını orada kurmuş oluyor. İpe boynu dolanmış, bükülmüş kalmış. Oldukça zorlandım. Öldürmemek için mücadele ettim. Hayatta kalması için baya mücadele verdim. Şimdi tekrar doğal ortamına bıraktık" diye konuştu.

- Kaseri
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Mahallesi, Hasan Çakır, İtfaiye, Merkez, Güncel
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