Son Dakika Haberleri: Çatıda tadilat yaparken, elektrik akımına kapılıp öldü
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Çatıda tadilat yaparken, elektrik akımına kapılıp öldü

1 saat önce

YALOVA'da evinin çatısında tadilat yapan Mehmet Şirin (50), elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.

Çatıda tadilat yaparken, elektrik akımına kapılıp öldü, System.String[]
YALOVA'da evinin çatısında tadilat yapan Mehmet Şirin (50), elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.
Olay, Yalova Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şirin, evinin çatısında tadilat yaptığı sırada, çatıdaki beton parçası evin üzerinden geçen yüksek gerilim kablosunun üzerine devrildi. Ağırlığı taşıyamayarak kopan kablo talihsiz adamın üzerine düşünce, Mehmet Şirin elektrik akımına kapılarak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şirin'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilerek, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Evli ve 1 çocuk babası olan Şirin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Seyrantepe Mahallesi, Mehmet Şirin, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:18 Kaynak: DHA
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