Çatıdan düşen kişi öldü - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde garajın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul'da yaşayan ve tatil için Kuzuluk Mahallesi'ndeki evine gelen Serdar Günaydın (43), bahçe içinde bulunan otomobil garajının çatısını tamir etmek istedi.

Dengesini kaybeden Günaydın, çatıdan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Günaydın'ı ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Günaydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.