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Çatısı yanan Notre Dame'da Napolyon döneminden bu yana ilk kez Noel ayini düzenlenmiyor
6 saat önce
Fransa’nın başkenti Paris’teki tarihi Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının ardından 200 yıldan fazla süredir ilk kez katedralde Noel Ayini düzenlenmeyecek.
Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının ardından 200 yıldan fazla süredir ilk kez katedralde Noel Ayini düzenlenmeyecek.
Paris piskoposluk sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, Napolyon döneminden (1803) bu yana Noel ayinlerinde büyük kitleleri buluşturan Notre-Dame'da bu sene güvenlik nedeniyle gece yarısı ayini düzenlenmeyeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:36
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