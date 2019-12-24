Çatısı yanan Notre Dame'da Napolyon döneminden bu yana ilk kez Noel ayini düzenlenmiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çatısı yanan Notre Dame'da Napolyon döneminden bu yana ilk kez Noel ayini düzenlenmiyor - Son Dakika Dünya

Çatısı yanan Notre Dame'da Napolyon döneminden bu yana ilk kez Noel ayini düzenlenmiyor

6 saat önce

Fransa’nın başkenti Paris’teki tarihi Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının ardından 200 yıldan fazla süredir ilk kez katedralde Noel Ayini düzenlenmeyecek.

Çatısı yanan Notre Dame'da Napolyon döneminden bu yana ilk kez Noel ayini düzenlenmiyor, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının ardından 200 yıldan fazla süredir ilk kez katedralde Noel Ayini düzenlenmeyecek.


Paris piskoposluk sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, Napolyon döneminden (1803) bu yana Noel ayinlerinde büyük kitleleri buluşturan Notre-Dame'da bu sene güvenlik nedeniyle gece yarısı ayini düzenlenmeyeceğini açıkladı.

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Notre Dame Katedrali, Fransa, Paris, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:36 
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